Muş'ta Yürek Yakan Olay: Akarsuya Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Öldü, 6 Yaşındaki Kardeşi Aranıyor
Muş'un Bulanık ilçesinde akarsuya düşen 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Akıntıya kapılarak kaybolan 6 yaşındaki kardeşi için bölgede arama çalışmaları sürüyor.
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Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü yakınlarında bir ailenin 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle akarsuya düştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan 8 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması yürütülüyor.
Kaynak: AA
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