Beyaz yakalılar isyan ediyor: Yemek kartı Sodexo kullanılamıyor

GERÇEK GÜNDEM - 80 ülkede, günde 100 milyon tüketiciye hizmet sunan Fransız menşeili dünyanın en büyük işverenlerinden biri olan Sodexo üç gündür kullanılamıyor.

Özellikle beyaz yakalı çalışanlara verilen, market ve restoranlarda kullanılan yemek kartı olan Sodexo mobil uygulamasına giriş yapılamıyor.

Ev dışında yemek yemenin çoğu kesim için artık hayal olduğu ülkede yemek kartının birkaç gündür kullanılamaz oluşu yurttaşları isyan ettirdi.

‘İKİ GÜNDÜR CEBİMDEKİ PARADAN YEMEK YİYORUM’

Kullanıcılar “sikayetvar.com” adlı sitede yaşanılan sorunun giderilmesi için şirkete çağrıda bulunmaya devam ediyor:

- “Merhaba Sayın İlgili, Sodexo mobil uygulaması çalışmamaktadır. Bu mağduriyet iki gündür devam etmektedir. İki gün boyunca cebimdeki paradan yemek yediğimi belirtirim. Bu mağduriyetin yarın için devam etmemesi gerektiğini düşünmekteyim. Halen devam etmesi sonucunda ilgili makamlara şikâyet edeceğimi bildirmekteyim.”

- “Şifremi doğru girmeme rağmen hatalı şifre diyor. Müşteri hizmetlerine mail atıyorum dönüş yok. Telefonla arıyorum hat sürekli meşgul. Eski uygulamaya giriş yapabiliyorum. Aynı bilgilerle yeni uygulamaya girmiyor. Sitelerine girdiğimde ise bakiyem gözükmüyor.”

- “Sodexo kartımı mobil uygulamasını kullanıyorum ama 2 gündür hiçbir şekilde açılmıyor. Mobil üzerinden alışveriş yapmak istiyorum veya kart kullanmak istiyorum ama hiçbir şekilde açılmadığı için işlem yapamıyorum. Zaten ödeme alan postlar da işlem yapamıyor anladığım kadarıyla.

İlgili yerlere mail attım ama yine de dönüş olmadı. Böyle kurumsal ve firmada böyle bir iki günlük aksama bence çok uzun.”

- “Kardeşim çalışan uygulamayı niye çalışmayan uygulama ile değiştiriyorsunuz. Hesabımı ödeyemedim ve hala giremiyorum Sodexo uygulamasına. Şifre girdikten sonra bekletiyor ve time out yiyorum. Ben bu hesabı nasıl ödeyeceğim şimdi? Adam gün içinde istiyor hesabı.”

Kaynak: Gerçek Gündem