Benzine Zam Yolda! İşte Bugünün Akaryakıt Tabelası

Salı gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,40 TL zam bekleniyor. Peki benzine zam öncesi 21 Eylül Cumartesi günü akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte tabeladaki rakamlar...

Benzine Zam Yolda! İşte Bugünün Akaryakıt Tabelası

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

Peki 21 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin fiyatı: 41.55 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin fiyatı: 41.42 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.67 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 41.90 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.19 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 42.35 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.04 TL
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