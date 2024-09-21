Benzine Zam Yolda! İşte Bugünün Akaryakıt Tabelası

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

Peki 21 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR