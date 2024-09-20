Benzine Zam Yolda! Tarih Belli Oldu, Tabela Değişecek

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şöyle: