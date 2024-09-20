Benzine Zam Yolda! Tarih Belli Oldu, Tabela Değişecek

Salı gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,40 TL zam bekleniyor. Merak edilen güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle...

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Benzine Zam Yolda! Tarih Belli Oldu, Tabela Değişecek

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şöyle:

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.
Tabelada Son Durum! İşte Akaryakıt FiyatlarıTabelada Son Durum! İşte Akaryakıt FiyatlarıGüncel

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