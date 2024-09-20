Benzine Zam Yolda! Tarih Belli Oldu, Tabela Değişecek
Salı gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,40 TL zam bekleniyor. Merak edilen güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şöyle:
- İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.
- Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.
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