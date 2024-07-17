Belediyeye Ait Restoranda Yangın!

Antalya'da belediyeye ait restoranda yangın çıktı. Restoran kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında müşteri bulunmadığı belirtildi.

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Belediyeye Ait Restoranda Yangın!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 957 Sokak'taki Hayat Park'ta bulunan Konyaaltı Belediyesi'ne ait restoranda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın bacasından çıkan yoğun dumanı gören belediye çalışanlarınin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Restoranın ızgara bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya yayıldı.

Belediyeye Ait Restoranda Yangın! - Resim : 1

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler yangına helikopter ve TOMA'larla müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarını, parka gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da takip etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında restoranda müşteri bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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