AKP'li Varank'ın Özel Jetle Hacca Gittiği Haberlerine Erişim Engeli

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank; akrabası olan iş insanı İslam Cevahir, DHMİ Genel Müdürü ve THY Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ile Simit Sarayı’nın patronu Abdullah Kavukcu ile hac ziyareti yaptı. Varank ve beraberindekilerin Mekke’ye Kavukcu’ya ait özel uçakla gidip geldiği iddia edildi.

200 HABERE ENGEL

Freewebturkey'in aktardığına göre; Mustafa Varank'ın özel jetle hacca gittiğine yönelik 200 habere İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin gerekçeleri ve detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.