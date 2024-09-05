Belediye Önünde Korkunç Eylem: Bebelerime Nasıl Ekmek Götüreceğim?

Ankara'da korkunç bir eylem meydana geldi. Olay anını Gerçek Gündem, anbean kaydetti.

Çankaya Belediyesi önüne gelen M.A. elindeki kesici alet ile kendisine zarar vermeye başladı. Çevrede toplanan vatandaşlara seslenen M.A., sokak müziği yaptığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının kemanı ile telefonunu kırdığını belirtti.

M.A. psikiyatrik tedavi gördüğünü, üç ayda bir hastanede heyete girdiğini söyledi. Çocukları olduğunu belirten M.A., “Bebelerime nasıl ekmek götüreceğim” diye seslendi.

Uzun süre kesici aletle kendisine zarar veren M.A. polis tarafından zor ikna edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem