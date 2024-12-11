Belediye Başkanından İşletmelere Şafak Baskını! Ceza Yağdırdı

İzmir'de Bornova Belediye Başkanı sabah erken saatlerde işletmelere baskın yapar gibi denetim işlemi gerçekleştirdi. 19 fırına ceza kesen başkan, iki fırını da mühürledi.

Belediye Başkanından İşletmelere Şafak Baskını! Ceza Yağdırdı

İzmir Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla Çamdibi bölgesindeki 25 fırını denetledi.

Zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin eşlik ettiği gece yarısı başlayan denetimlerin başında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yer aldı. İşletmelerde ruhsat ve ürün gramajı kontrolleri gerçekleştirilirken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar ve işlemler yapıldı.

Belediye Başkanından İşletmelere Şafak Baskını! Ceza Yağdırdı - Resim : 1

'TÜM FIRINLARI DENETLEYECEĞİZ'

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Eşki “Sabah saat dört itibarıyla Bornova’daki fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat uygunluğu denetimlerine başladık. Çamdibi’ndeki denetimlerimizi tamamladık, birkaç gün içinde Bornova’daki tüm fırınları denetlemiş olacağız. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak” dedi.

FIRINCILARDAN DA DESTEK

Başkan Eşki, denetimlerin ilçenin diğer bölgelerinde ve farklı gıda üretim alanlarında da devam edeceğini belirterek vatandaşların gıda güvenliği için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Fırın işletmecileri denetimlerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek yapılan kontrolleri desteklediklerini dile getirdi.

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Kaynak: ANKA

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