Bebek Evde Kilitli Kaldı, İtfaiye Kurtardı

Zonguldak’ta İncivez Mahallesinde bir evin dördüncü katında bir bebek kilitli kaldı. Mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Bebek Evde Kilitli Kaldı, İtfaiye Kurtardı

Zonguldak’ta İncivez Mahallesi Kamelya sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir bebek bir apartmanın dördüncü katında kilitli kaldı. Ailesi kapıyı açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bebek kilitli kaldığı evden kurtarılarak ailesine teslim edildi. İtfaiye ekiplerin başarılı çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı.

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Kaynak: İHA

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