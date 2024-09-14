Esenyurt’ta Temizlik Seferberliği

Esenyurt Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndaki konteynerler mobil araçlarla yıkayarak, dezenfekte edildi. Konteynerlerin boyama ve onarım işlemlerinin ardından meydan süpürülerek tazyikli su ile yıkandı.

Esenyurt’ta Temizlik Seferberliği

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki meydanları temizleyerek, çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Yenilenen konteynerler, halk sağlığı için ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda son olarak Cumhuriyet Meydanı’nda da temizlik çalışması yürütüldü.

Yetkililer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in başlattığı temizlik seferberliğinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da Başkan Özer’e teşekkürlerini iletti.




Kaynak: ANKA

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