Esenyurt’ta Temizlik Seferberliği

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki meydanları temizleyerek, çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Yenilenen konteynerler, halk sağlığı için ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda son olarak Cumhuriyet Meydanı’nda da temizlik çalışması yürütüldü.

Yetkililer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in başlattığı temizlik seferberliğinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da Başkan Özer’e teşekkürlerini iletti.









Kaynak: ANKA