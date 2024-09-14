Narin Cinayetinde Yeni Gelişme! Anne Hastaneye Götürüldü, Örnek Alındı

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanan anne Yüksel Güran, diş ölçüsü alınmak üzere hastaneye götürüldü. Güran’dan alınan ve daha önce de Narin’den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

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Narin Cinayetinde Yeni Gelişme! Anne Hastaneye Götürüldü, Örnek Alındı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’de gözaltına alınan 22 şüpheliden kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan annesi Yüksel Güran, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne getirildi. Güran’ın ağız ve diş modeli alındı. Anne Yüksel Güran’dan alınan ve daha önce de Narin’den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran’ın İstanbul Adli Tıp Kurumundaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilememişti.

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Kaynak: A Haber

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