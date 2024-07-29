Bayrampaşa Hali'nde Esnafların Kavgası Kanlı Bitti!

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaflar arasında yol verme tartışması yaşandı. Bıçak ve silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Bayrampaşa Hali'nde Esnafların Kavgası Kanlı Bitti!

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki sebze meyve halinde dün akşam saat 22.00 sıralarında kavga meydana geldi. İddiaya göre komşu iki dükkan çalışanları arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa süre içerisinde silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri daha sonra olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ele geçirdi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüphelileri kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 4 şüphelinin polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan olayın yaşandığı dükkanların önünde de Çevik Kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü.

Kaynak: İHA

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