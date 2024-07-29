Erdoğan'ın Eski Metin Yazarı 'Kanlı Pazar'ı Böyle Savundu: Şımarık Solculara Ders Verildi

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, 'Kuyruk acısı' başlıklı yazısında, Odatv'de yer alan ve hükümet yanlısı 6 yazarın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını eleştirmesi üzerinden yapılan analize yanıt verdi.

“Türk sağındaki alkış kırılması… Yıllarca dost bildiler” başlıklı analizde, "Bugün ABD’ye kızan sağcılar dün ona alkış tutuyordu. 1968’deki 6. Filo protestolarında solcu gençlerin karşısına geçip Amerikan askerlerini koruyan daha sonra da ABD Filosuna dönerek ‘namaz’ kılan sağcılar sola karşı ABD’yi kollamak için cihat çağrıları yapıyordu" denildiğini aktaran Ünal, "Ben doğmadan önce yaşanmış bir hadise üzerinden çelişkili olmakla suçlanıyorum. Üstelik kendimi bildim bileli Amerika karşıtıyım" dedi.

16 Şubat 1969'da ABD'nin 6. Filosu'nu protesto etmek için toplanan öğrencilere sağcı grupların saldırmasıyla başlayan ve 2 öğrencinin ölümü, yüzlerce öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan "Kanlı Pazar" olaylarını Türkiye solcularının aradan geçen 55 yıla rağmen unutamadıklarını söyleyen Ünal, "55 yıl sonra bile 'kuyruk acıları' dinmedi" diyerek şunları yazdı:

"Amerikan 6. Filo’sunun Boğaz’a demirlemesini bahane eden solcular 16 Şubat 1969’da 'Emperyalizme Karşı Mustafa Kemal Yürüyüşü' adı altında büyük bir eylem tertip ederek bir kez daha İstanbul’u kilitlediler. Artık sabrı taşan ve şımarık solculara bir ders vermek isteyen öğrenciler de Taksim Meydanı’na geldiler. Burada toplu namaz kıldılar. Ardından öğrenci grupları arasında çatışma başladı. Solcu olmayan öğrenciler, solcu öğrencilere, Taksim’den Beyazıt’a kadar sokak sokak, cadde cadde meydan dayağı çektiler.

Solcular 1969’da yedikleri bu meydan dayağını ve onun kuyruk acısını hiç unutmadılar. Solcu olmayan herkesi nasıl 'sağcı' olarak görüyorlarsa, kendileri gibi 'Sovyetçi' olmayan herkese de 'Amerikancı' iftirasını attılar. Yedikleri dayağın acısıyla milliyetçi, muhafazakâr, dindar gençlerin 6. Filo’yu savundukları, hatta Filo’ya karşı namaz kıldıkları yalanını uydurdular, sonra bu yalana kendileri bile inandılar."