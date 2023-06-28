Bayramda hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bayramda hava durumu nasıl?

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya’nın kuzeydoğusu, Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu’nun güneyinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İHA

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