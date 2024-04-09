Bayram tatilinin ilk 3 günü: 19 ölü, 2912 yaralı!

Bayram tatilinin ilk üç gününde bin 838 trafik kazası meydana gelirken, 19 yurttaş hayatını kaybetti.

Bayram tatilinin ilk 3 günü: 19 ölü, 2912 yaralı!

Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen bin 838 trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 912 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bini aşkın kaza meydana geldiği ve bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İlk üç günde meydana gelen kazalarda 2 bin 912 kişi de yaralandı.

Paylaşımında bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü gününde, 615 trafik kazası meydana geldiğini, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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