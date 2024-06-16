Kayseri'de Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı: 13 balta darbesi tespit edildi
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı. Atatürk Anıt’ına balta ile zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edildi.
Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'nda saat 11.30 sıralarında Yaşar K. ve Zeynep A. Adlı şahıslar ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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