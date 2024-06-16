Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki otomobil fren yapınca, aynı istikamette giden 6 araç birbirine girdi.

Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik dururken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlatırken, yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yaklaşık 30 dakika tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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