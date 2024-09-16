Bayraklı Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Dağıttı

Bayraklı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da eğitim desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 750 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtan ekipler, ailelerin okul harcamalarına bir nebze de olsa katkı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her alanda çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Ağırlaşan ekonomik şartlarda sosyal yardımlarla ilçedeki dar gelirli ailelerin yanında olan belediye, bu kapsamda kırtasiye malzemesi desteğiyle de yüzleri güldürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 750 öğrenciye defter, kalem, silgi, boya kalemleri, kalemlik ve çanta gibi temel okul gereçleri ulaştırılarak okula daha hazırlıklı başlamaları sağlandı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, en öncelikli görevlerimizden biri. Her çocuğumuzun eşit eğitim imkanlarına sahip olması için imkanlarız dahilinde üzerimize düşeni her zaman yapacağız" dedi.