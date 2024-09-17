Bayburt'ta Güne Gök Gürültülü Sağanakla Başladı

Bayburt, yeni güne gök gürültülü sağanak ile başladı. Yağmur nedeniyle bazı sokaklar su birikintileriyle doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bayburt'ta Güne Gök Gürültülü Sağanakla Başladı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, “Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Öte yandan Bayburt’ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokaklar su birikintileriyle doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul İçin Alarm! Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısıİstanbul İçin Alarm! Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak UyarısıGüncel

Kaynak: İHA

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