Bayburt ve Gümüşhane'de Tarihi Eser Operasyonu! 156 Obje Bulundu

Bayburt ve Gümüşhane'de düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde 156 obje ele geçirildi.

Bayburt ve Gümüşhane'de Tarihi Eser Operasyonu! 156 Obje Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Bayburt ve Gümüşhane'de operasyon gerçekleştirildi.

Bayburt Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, Bayburt ve Gümüşhane'de ikamet eden U.Ç, E.Ç, E.Y, İ.Ç. ve T.A'nın ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda Orta Çağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, heykelcik ve çeşitli objeler ile dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından, bir şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe denetimli serbestlik tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Nesli Tükenmek Üzere! Silivri'de Görüldü Nesli Tükenmek Üzere! Silivri'de Görüldü
Sıcak Havada Neler Tüketmeli? Diyetisyen Açıkladı Sıcak Havada Neler Tüketmeli? Diyetisyen Açıkladı
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu, Tahliyeler Başladı Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu
Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı
Arda Güler'in Umutları Tükendi Arda Güler'in Umutları Tükendi
Özel'den 'Komisyon' Çıkışı: CHP'nin Kararını Açıkladı, 'Bütün Sorunların Çözümü İçin... CHP'den 'Komisyon' Kararı
Her Yer Küle Döndü, Sadece O Tarla Alevlerden Etkilenmedi: Yanmayan Tarlanın Gizemi Ortaya Çıktı Her Yer Küle Döndü, Sadece O Tarla Alevlerden Etkilenmedi: Yanmayan Tarlanın Gizemi Ortaya Çıktı