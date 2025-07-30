Bayburt ve Gümüşhane'de Tarihi Eser Operasyonu! 156 Obje Bulundu

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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Bayburt ve Gümüşhane'de operasyon gerçekleştirildi.

Bayburt Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, Bayburt ve Gümüşhane'de ikamet eden U.Ç, E.Ç, E.Y, İ.Ç. ve T.A'nın ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda Orta Çağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, heykelcik ve çeşitli objeler ile dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından, bir şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe denetimli serbestlik tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA