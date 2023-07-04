Başörtülü TikTok fenomeni bekaret muayenesine girdi, sosyal medyada paylaştı

TikTok'ta takipçi ve izlenme almak adına yapılan çılgınlıklara bir yenisi daha eklendi. Genç bir kullanıcının bakireliğini kanıtlamak için yaptığı şey görenleri dahi utandırdı. Genç kız, dini değerleri ve mahremiyeti istismar ettiği öne sürülerek ağır şekilde eleştirildi.

Başörtülü TikTok fenomeni bekaret muayenesine girdi, sosyal medyada paylaştı

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcının paylaşımı tepki çekti. Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

SONUÇ RAPORUNU DA YAYINLAMADI

Dikkat çekmek için bakirelik testi yaptırdığını iddia eden genç bir kız, özel bir hastaneden verilen muayene sonrası raporlarını yayınladı. Hastane odasından paylaşım yapan kullanıcının paylaşımı diğer platformlarda paylaşılmaya başlandı. Birçok kişi skandal paylaşıma tepki gösterdi.

Başörtülü TikTok fenomeni bekaret muayenesine girdi, sosyal medyada paylaştı - Resim : 1

ELEŞTİRİLER ÇOK AĞIR

Başörtülü olduğu da dikkatlerden kaçmayan genç kız, dini değerleri ve mahremiyeti istismar ettiği öne sürülerek ağır şekilde eleştirildi.

Başörtülü TikTok fenomeni bekaret muayenesine girdi, sosyal medyada paylaştı - Resim : 2

Başörtülü TikTok fenomeni bekaret muayenesine girdi, sosyal medyada paylaştı - Resim : 3

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