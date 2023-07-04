Adalet Bakanı tarih verdi: Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor

Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı.

Adalet Bakanı tarih verdi: Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25’i geçemeyeceğini ifade etti.

Tunç, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25’lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin" dedi.

"1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR"

Bakan Tunç, ‘kira artışı konusunda davaların arttığı’ iddialarına ilişkin soruya, "Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuğun Eylül’de başlayacağını açıkladı. Bir gazetecinin ‘site aidatıyla ilgili bir çalışma var mı ?’ sorusuna ise “Şu anda bizim bakanlıkta öyle bir çalışma yok” dedi.

Kaynak: İHA

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