Başakşehir'de Yürek Yakan Olay! Kombiden Sızan Gaz 1 Kişiyi Hayattan Kopardı

Başakşehir'de kombiden sızan gaz faciaya neden oldu. Gazdan etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de hastanelik oldu.

Son Güncelleme:
Başakşehir'de Yürek Yakan Olay! Kombiden Sızan Gaz 1 Kişiyi Hayattan Kopardı

Türkiye'de yaşanan doğal gaz facialarının arasına bir yenisi daha eklendi. Başakşehir’de kombiden sızan gazdan zehirlenen baba hayatını kaybederken, eşi ve oğlu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan bir evde meydana sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Zafer Nuhoğlu, eşi Asiye Nuhoğlu oğlu Mert Nuhoğlu ile birlikte solunum şikayeti ile dün hastaneye gitti. Burada muayene olduktan sonra kendilerini iyi hissettikleri söyleyerek evlerine döndü. Sabah işe gitmeyen Doktor Zafer Nuhoğlu’nun asistanı ulaşamayınca komşuları ile iletişime geçti. Bu sırada ailesini ziyarete gelen Mert Nuhoğlu’nun eşi de komşuları arayarak eşine ulaşamadığını söyledi.

Başakşehir'de Yürek Yakan Olay! Kombiden Sızan Gaz 1 Kişiyi Hayattan Kopardı - Resim : 1

Evin önüne gelen komşular aileden haber alamayınca kapıyı kırarak eve girdi. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve girdikleri esnada yoğun gaz kokusuyla karşılaşan komşuları aile üyelerinin üçünün de yerde baygın yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Doktor Zafer Nuhoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, anne Asiye Nuhoğlu ve oğul Mert Nuhoğlu hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de Yürek Yakan Olay! Kombiden Sızan Gaz 1 Kişiyi Hayattan Kopardı - Resim : 2

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.

Doğal Gaz Faciası! 17 Yaşındaki Genç Kız Odasında Ölü BulunduDoğal Gaz Faciası! 17 Yaşındaki Genç Kız Odasında Ölü BulunduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Doğalgaz Başakşehir
Son Güncelleme:
Duyan Kilo Kilo Kivi Alıyor: Kabukları Meğer Tam Bir Ecza Deposuymuş Duyan Kilo Kilo Kivi Alıyor: Kabukları Meğer Tam Bir Ecza Deposuymuş
Sabun Değil Resmen Ecza Deposu: Bu Faydalarını Çok Az Kişi Biliyordu Sabun Değil Resmen Ecza Deposu: Bu Faydalarını Çok Az Kişi Biliyordu
6 Maddede 'Fatma Zehra Kınık' Davası! 'Suçlunun Haklı Çıkmaması' İçin Diyerek Tek Tek Anlattı 'Suçlunun Haklı Çıkmaması' İçin Diyerek Tek Tek Anlattı
Hatay'da Çıkan Orman Yangını Evlere Sıçradı Hatay'da Çıkan Orman Yangını Evlere Sıçradı