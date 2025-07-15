Bartın'da Erkek Dehşeti! Eski Eşini Katletti, Üvey Kızını Ağır Yaraladı

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Kan donduran olay, dün saat 23.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Erdinç Asan (61), 1 yıl önce evlenip, 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ın (46) evine gitti. Erdinç Asan, tartıştığı Fati Asan'ı ve üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu (23) bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve boynundan bıçaklandığı öğrenilen Fati Asan hayatını kaybetti; kızı Ebru Emeksizoğlu'nun yoğun bakıma kaldırıldı. Şüpheli suç aleti bıçakla yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KALACAK YERİM YOK' DİYEREK EVE GİRMİŞ

Bir ay gün önce mahkeme kararı ile anlaşmalı boşanan Erdinç Asan’ın TIR sürücülüğü yaptığı ve 'kalacak yerim yok' diyerek eve girdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından dün gece gözaltına alınan Erdinç Asan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Katil zanlısı Erdinç Asan'ın ağır yaraladığı üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nun ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA