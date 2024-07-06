Bartın ve Düzce'de İdare Mahkemesi Kurulacak

Adalet Bakanlığı, Bartın ve Düzce’de idare mahkemesi kurulmasına karar verdi. İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Bartın İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın olarak belirlenmesine ve Düzce İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak: AA