Anne Olma Hayalini Elinden Aldı... Sağlık Bakanlığı Soruşturma İzni Vermedi, Tüp Bebek Uzmanı Yurtdışına Kaçtı

Dr. Mustafa Acet, yanlış ameliyata yönlendirdiği bir kadının anne olma şansını yok etti. Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma izni vermediği Acet'in yurtdışına kaçtığı iddia edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tüp bebek tedavisi görmeye karar veren M.K., Dr. Mustafa Acet tarafından yanlış bir ameliyata yönlendirildi. 8 Mart 2018'de yapılan ameliyat sonrası M.K.'nın üç ay sonra tekrar ameliyat olması gerektiği bildirildi. Başka bir doktorun muayenesinde, ameliyatın gerekli olmadığı ve rahminin zarar gördüğü ortaya çıktı. Bu durum üzerine M.K., Dr. Acet hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporlar, Dr. Acet'in kusurlu olduğunu ortaya koydu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak, Sağlık Bakanlığı, Acet hakkında yıllar sonra, 5 Şubat 2024'te soruşturma izni verdi. Bu sürede Acet'in yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Haziran 2024 tarihli iddianamesinde Acet'in "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması istendi. Önceki raporlarda Acet hakkında 73 ayrı soruşturma açıldığı belirtildi. M.K.'nin avukatı Benay Çam, Acet'in ABD'den iadesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını bildirdi.