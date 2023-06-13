Barış Manço'nun oğlu, babasının otomobili için bakanlığa başvurdu

Drone Fest etkinliğinde sahne alan Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobili Türkiye'ye getirmek istediğini açıkladı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı otomobilin akıbeti sorulan Doğukan Manço, "Babamın Türkiye'deki birçok aracı zamanında haczedildi. Birçok insan bunu bilmiyor, ben de konuşmak istemiyorum fakat Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı. Onu buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O aracı buraya kullanmak için değil, Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonunu kendim yapacağım" ifadelerini kullandı.

Evinin altına bir otomobil atölyesi yapan Manço, "Evin altını yıktım ve atölyeye çevirdim. Burada birtakım üretimler yapıyorum. Sadece araç tamiri yapmıyorum. Olmayan bir parçayı da aynı zamanda imal etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Konserlerine devam eden Doğukan Manço, "Bizim konser takvimimiz bayağı bir değişik. Pandemiden sonra da birazcık azaldı ve bozuldu. Bu seneden çok umutlu değildim yaz için. Birtakım festivaller ve etkinlikler başladı ve bize de imkan doğdu. Umarım devamı gelir" dedi.

Bodrum'daki lahmacun fiyatları hakkındaki soruları da yanıtlayan Manço, "Ben Bodrum'a hiç gitmiyorum. Ne diyeyim ki? Yiyene afiyet olsun. Bu bir tercihtir. Ne görgüsüzlük derim, ne fiyat belirlerim. O lahmacunu almak isteyen bir şeyi göstermek istiyordur, ondan yiyordur ama herkesin yemek yiyebileceği bir yer var orada" diye konuştu.