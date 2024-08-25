Baraj Kapakları Açıldı, Bir Aile Adacıkta Mahsur Kaldı
Diyarbakır'da baraj kapaklarının açılmasıyla nehirdeki su seviyesi yükseldi. Nehir kıyısında piknik yapan bir aile, oluşan adacıkta mahsur kaldı. Aile, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Diyarbakır'da nehir kıyısında piknik yapan ve baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri’nde meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan 9 kişilik aile, açılan baraj kapakları dolayısıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot yardımıyla aileyi alarak güvenli bölgeye çıkardı.
Kaynak: DHA