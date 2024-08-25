Düğünde Kavga! Gelin ve Damat Tarafı Birbirine Girdi

Elazığ'da bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Düğünde Kavga! Gelin ve Damat Tarafı Birbirine Girdi

Elazığ'da bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Elazığ
Denizli’de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Denizli’de 3.2 Büyüklüğünde Deprem
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
Kırşehir ve Sivas'ı Sel Vurdu: 1 Kişi Öldü, 8 Evi Su Bastı Kırşehir ve Sivas'ı Sel Vurdu
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
ÇOK OKUNANLAR
Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov, Fransa'da Gözaltına Alındı! Telegram'ın Kurucusu Gözaltına Alındı!
Efsane Teknik Direktör Christoph Daum Hayatını Kaybetti Christoph Daum Hayatını Kaybetti
Bodrum FK'dan Süper Lig'de Tarihi Galibiyet Bodrum FK'dan Süper Lig'de Tarihi Galibiyet
Kırşehir ve Sivas'ı Sel Vurdu: 1 Kişi Öldü, 8 Evi Su Bastı Kırşehir ve Sivas'ı Sel Vurdu
Düğünde Kavga! Gelin ve Damat Tarafı Birbirine Girdi Gelin ve Damat Tarafı Birbirine Girdi