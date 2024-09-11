Balkondan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Balkondan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin kırsal mahallesi olan Sarıdibek'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Belinay Kaplan evlerinin birinci katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belinay Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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