12 Yaşındaki Kaan'a Acı Veda: Tabutuna Forma Serildi

Kocaeli'de bisikletiyle cipin altında kalan 12 yaşındaki Kaan son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, tabutun üstüne forma serildi.

Son Güncelleme:
12 Yaşındaki Kaan'a Acı Veda: Tabutuna Forma Serildi

Olay, dün Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. Öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi Kaan Altunter (12), A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı Kia marka cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Kaan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Başiskele'deki özel hastanede hayatını kaybetti.

12 Yaşındaki Kaan'a Acı Veda: Tabutuna Forma Serildi - Resim : 1

Altunter'in cenazesi, Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Cami'de kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığına defnedildi. Uzunçiftlik Spor Kulübü U14 yaş grubu oyuncusu olan Kaan'ın tabutuna da forma serildi.

12 Yaşındaki Kaan'a Acı Veda: Tabutuna Forma Serildi - Resim : 2

Cenaze namazına Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kartepe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Büyük Birlik Partisi Kocaeli Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler de katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi.

Okul Yolunda Kahreden Kaza: Üzerinden Cip Geçen Çocuk ÖldüOkul Yolunda Kahreden Kaza: Üzerinden Cip Geçen Çocuk ÖldüGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Vakıfbank'a Başvuran Emeklilere Yeni Ödeme Var! Promosyon Değişti Vakıfbank'a Başvuran Emeklilere Yeni Ödeme Var! Promosyon Değişti
Dünya Genelinde Birçok Şifre Deşifre Oldu: Dikkat Sizin Şifreniz de Risk Altında Olabilir Dünya Genelinde Birçok Şifre Deşifre Oldu: Dikkat Sizin Şifreniz de Risk Altında Olabilir
Vatandaşlara Evde Sağlık Paketi Vatandaşlara Evde Sağlık Paketi
Üniversite Yolunda Feci Kaza! Yaralılar Var Üniversite Yolunda Feci Kaza! Yaralılar Var