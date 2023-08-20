Balkonda çıplak dans eden kadınla ilgili Valilik'ten açıklama

Tekirdağ'da bir apartmanın balkonunda çıplak şekilde dans eden kadınla ilgili Valilik açıklama yaptı.

Balkonda çıplak dans eden kadınla ilgili Valilik'ten açıklama

Tekirdağ Valiliği, haber siteleri ve sosyal medya ağlarında, kentte bir kadının çıplak şekilde bir evin balkonunda dans ettiğine yönelik haber ve videoların yayınlanması üzerine açıklama yaptı.

Tekirdağ Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "olayın psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığı neticesinde gerçekleştiği" belirtildi.

Ekiplerin kadına anında müdahale ederek zarar görmesini engellediği ve gerekli işlemleri yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde bir kadının uygunsuz vaziyette apartman çatısında dans ettiğine yönelik haberlerin ve video içeriğinin yayınlandığının tespiti üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerde kayıtlı olay 21.01.2023 tarihinde ilimizde psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığın neticesinde yapmış olduğu davranışlardan ibarettir. Olay günü ilgili ekiplerimiz şahsa anında müdahale ederek, şahsın zarar görmesini engellemiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir."

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