Balıkesir'deki Patlamanın Dava Dosyası Neresinden Tutarsan Elinde Kalıyor: Tanıklar Sustu, Patronların İfadesi Bile Alınmadı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan bir mühimmat fabrikasında 24 Aralık 2024’te patlama meydana gelmiş ve 8’i kadın 11 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan faciada, işçiler Muhammet Ergin, Seçil Çapa, Seda Akın, Tuğba Demir, Elif Özgür, Tuba Sert, Müberra Sönmez, Selin Karanlıkoğlu, Çetin Karamüftüoğlu, Enes Kırmızı ve kimya mühendisi Özlem Özçakır hayatını kaybetmişti.

Dava dosyasında, patlayıcı fabrikasındaki eksiklikler damga vururken, felaketin önceden geliyorum dediği de tanık ifadeleriyle yansıdı. Patlamanın ardından yalnızca Operasyon Direktörü Cem Yılmaz, Patlayıcı Mesul Müdürü Serkan Bozoğlu, Mühimmat Üretim Müdürü Murad Bayraktar ve İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Hulusi Yağız Oboumarsa tutuklanırken, fabrikanın sahiplerinin ise dosyada adı dahi anılmadı.

Gazeteci Tolga Şardan, T24’teki köşesinde davaya ilişkin detaylara yer verirken, mağdur ailelerinin avukatlarından Diren Yeşil ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Yeşil, savcılığın davayı “bilinçli taksirle adam öldürmek” suçlamasıyla açtığını ancak, davanın ‘olası kastla öldürmek’ iddiasıyla açılması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Yeşil, olayda ‘bilinebilir tehlike’ olmasına rağmen önlem alınmadığının altını çizdi.

TANIKLAR BİR ANDA SUSTU

Patlamanın yaşandığı bölümde, müdür olmadığını belirten Yeşil, patlamada hayatını kaybeden Özlem Özçakır’ın bölüm sorumlusu olarak vefat ettiğini kaydetti. Yeşil, yalnızca bu birimde bölüm müdürü olmadığının altını çizdi.

Kurumdaki görev dağılımının net olmadığını belirten avukat Yeşil, tazminat olaylarının başlamasının ardından tanıkların sustuğunu ve telefonlara yanıt vermediğini söyledi.

Yeşil ayrıca, davada yaşanan ilginç gelişmeyi de şu sözlerle anlattı:

Dosyadaki sanıklardan birisinin Jandarma’daki ifadesinin alımı sırasında bulunan bir meslektaşımız daha sonra 5 ailedeki 9-10 kişinin vekaletini aldı. Dosyaya ‘şikâyetten vazgeçme’ dilekçeleri sundu. Ailelerden birisinin önceki avukatı, bu durumdan haberdar değildi. Haberdar olunca dosyadan çekildi.

DOSYA İKİ AYA YAKIN SÜREDE TAMAMLADI

Olayın aralık ayında yaşanmasına rağmen dosyanın iki aya yakın sürede tamamlanmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Yeşil, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınması gerekenlerin ifadelerinin alınmadığını belirtti. Yeşil, şirket sahiplerinin ifadelerinin alınmadığını vurguladı.

Kaynak: T24