Balıkesir'de 7 Göçmenle 2 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 7 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İki araca ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Balıkesir'de 7 Göçmenle 2 Kaçakçı Yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüpheli gördükleri iki araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Araçlarda bulunan 4'ü Filistin, 2'si Sudan ve 1'i Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmen ile bu kişileri Midilli Adası'na götürmek isteyen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İki araca ise el konuldu.

Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri İ.H.A (24) ve V.C. (38) ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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