Balık Ölümleriyle Gündeme Gelmişti: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Dev Ceza

İzmir Körfezi’ndeki kirlilik nedeniyle milyonlarca balık ölüsü kıyıya vurmaya devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) dev ceza geldi.

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi.

20 Ağustos’ta İzmir’in Bayraklı ilçesi Turan Sahili’nde balık ölülerin toplu bir şekilde kıyıya vurmasıyla Türkiye’nin gündemine giren olayda yetkililer harekete geçti. Kirliliğin kaynağının tespit edilmesi ve sorunun çözülmesi için çalışmalar sürerken, Bakanlık, belediyeye 1.8 milyon TL ceza kesti.

'AMONYAK MİKTARI OLMASI GEREKENDEN 50 KAT FAZLA'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamasında, "İzmir Körfezimiz, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır. Balıklarımız toplu ölümler yaşamaktadır. Üzülerek söylüyorum. Denizdeki, atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır” ifadelerini kullanmıştı.

Kurum açıklamalarının devamında ise, "Bu güzelim denizin bu hale gelmesinin sorumluları; seçim meydanlarında 'İzmir Körfezi’nde yüzeceğiz' diyen ama görevdeyken Körfez için tek bir adım atmayanlardır” demişti.

'SORUMLULUĞUN ÖNEMLİ KISMI BAKANLIKTA'

İzBB Başkanı Cemil Tugay ise, Kurum’un açıklamasına tepki göstererek, körfezde yaşanan kirliliğin çok farklı kaynaklardan taşındığını söylemiş ve yetki ve sorumluluğun önemli kısmının bakanlıklarda olduğunu savunmuştu.

Tugay ayrıca açıklamalarında, İç Körfez’de "milyonlarca ton" çamurun birikmiş durumda olduğunu ancak belediyenin 50 bin metreküpe kadar temizlik yetkisi olduğunu belirtmişti.