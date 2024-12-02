Bakırköy'de Yolun Ortasında Tekmeli Yumruklu Kavga!

Bakırköy D-100 Karayolu'nda iki sürücü arasında tartışma kavgaya dönüştü. Bir sürücü diğerinin önünü kesti ve camına yumruk attı. Vatandaşların müdahalesiyle sona eren kavgaya ait görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde iki sürücü arasında kavga meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti.

Aracından inen sürücü diğer sürücünün camına yumruk attı. Aracının camı yumruklanan sürücü bir süre sonra aşağı indi. Kavga tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücüleri araya giren vatandaşlar ayırdı. O anlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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