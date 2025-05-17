Bakanlıktan Kritik Karar! 4 Ay Boyunca Yasak... Uymayanlara Ceza Yolda

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek, turkuaz denizi, yemyeşil çam ormanları ve eşsiz plajlarıyla mavi yolculuk tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Doğa severlerin ve uluslararası yatçıların uğrak noktası olan Göcek koyları, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından biri. Bu hassas ekosistemi korumak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir düzenlemeye gitti.

Alınan kararla, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında Göcek koylarında akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik yayınına yasak getirildi. Bu saatlerde müzik çalınması, deniz kaplumbağalarının üreme ve yaşam döngüsünü olumsuz etkileyebileceği için kısıtlandı.

Yasağa uymayan teknelere idari işlem uygulanacağı belirtilirken, müzik yayını için yalnızca bakanlıktan özel izin alınabileceği duyuruldu.

Göcek’in doğal güzelliklerini ve biyolojik çeşitliliğini koruma amacı taşıyan bu karar, bölgedeki tatilciler ve yatçılar tarafından da destekleniyor.

Yetkililer, doğayla uyumlu bir turizm anlayışının sürdürülebilirlik için kritik olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA