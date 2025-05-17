Vatandaşın Sağlığını Hiçe Sayacaklardı! Piyasaya Sürülmeden 40 Ton Yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Ankara'da toptancılara eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 40 ton sağlık için tehlike teşkil eden ürünün piyasaya sürülmesi engellendi

Murat Beyaz Murat Beyaz
Vatandaşın Sağlığını Hiçe Sayacaklardı! Piyasaya Sürülmeden 40 Ton Yakalandı

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gıda güvenliği en önemli problemler arasında yer alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı da konuya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Ankara’da toptancılar sitesinde süt ve süt ürünü üretimi ve satışını yapan 39 işletme denetlendi.

Eş zamanlı denetimlerin ardından insan sağlığı için tehlike teşkil edecek tonlarca ürünün piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Söz konusu denetimi sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimiz” ifadelerini kullandığı acıkmasında, “Denetimlerde tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar, taklit ve tağşiş hususlarının araştırılmasının yanı sıra, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi” diye yazdı.

Yumaklı 40 ton ürünün satışının önlendiğini belirttiği açıklamasında, uygunsuzlukları “Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, İzlenebilirliğin sağlanamaması, Bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, Uygunsuz depolama koşulları” başlıkları altında topladı.

Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen işletmelere toplamda 40 adet yasal işlem uygulandığı kaydedildi.

Bakan Yumaklı’nın ilgili paylaşımı şöyle:

GIDA SAHTEKARLARI BİR BİR İFŞA EDİLİYOR

Öte yandan bakanlık düzenli aralıklarla ‘Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar’ ve ‘Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar’ listesini güncellerken, gıda sahtekarlarını bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlığın listesinden vatandaşlara duyuruluyor.

Söz konusu listelerle vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş İbrahim Yumaklı
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