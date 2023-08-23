Bakanlık önünde 'açım, geçinemiyorum' diyen kişi gözaltına alınmıştı: Açıklama geldi

"Açım, geçinemiyorum" diyen birinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde gözaltına alındığı haberlerinin ardından Bakanlık açıklama yaptı.

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Bakanlık önünde 'açım, geçinemiyorum' diyen kişi gözaltına alınmıştı: Açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde "Açım, geçinemiyorum" diyen vatandaş ve gözaltı süreciyle ilgili Bakanlık'tan açıklama geldi. Emniyette ifadesinin alınmasından sonra serbest kaldığı belirtilen şahsın, 22 Ağustos'ta tekrar Bakanlığa geldiği, kendisiyle yapılan görüşme sonrasında talebi doğrultusunda, daha önce de yapıldığı üzere ekonomik destek sağlanarak ikametinin bulunduğu şehre gitmesi noktasında yardımcı olunduğu ifade edildi.

"'AÇIM, GEÇİNEMİYORUM, KİRAMI ÖDEYEMİYORUM' İDDİALARININ AKSİNE..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında, yer alan "Açım, geçinemiyorum" diyen bir vatandaşın Bakanlığımızın önünde gözaltına alındığı şeklindeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Haberlere konu olan işitme engelli Ahmet Ç., ilk olarak 18.05.2023 tarihinde bir kamu kuruluşunun önünde eylem yapması sonrasında Bakanlığımıza getirilmiş, işaret dili tercümanlarımız aracılığıyla kendisiyle görüşülmüştür. Yapılan görüşmede Bakanlığımızın rehberlik ve diğer hizmetleri kendisine anlatılmış, akabinde bir kuruluşumuza misafir olarak yerleştirilmiştir. Ahmet Ç.’nin isteği üzerine özel sektörde iş bulmasına da yardımcı olunmuştur.

Söz konusu haberlerde bahsi geçen Ahmet Ç.’nin ‘Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum’ iddialarının aksine, kendisine Bakanlığımız tarafından barınma, sosyal yardım ve istihdam desteği sağlanmıştır. Ancak kişi, ilerleyen günlerde Bakanlığımız hizmet modellerinden faydalanmak istemediğini belirtmiştir.

Bu süreç zaman içinde defaatle tekrarlanmıştır. Dört farklı kuruluşumuza yerleştirilmesi ve her türlü ihtiyacının karşılanmasına rağmen Ahmet Ç., her defasında bulunduğu kuruluşu terk ederek Bakanlık binasına gelmiş ve kendisiyle tekrar işaret dili tercümanlarıyla iletişime geçilerek talepleri yerine getirilmiştir.

21 Ağustos günü Bakanlık binasına son gelişinde Ahmet Ç., agresif davranışlar sergilemiş, güvenlik personelini ve kendisiyle iletişim kuran işaret dili tercümanlarını tehdit ederek personelimize saldırı girişiminde bulunmuştur.

Son eylemleri personelimize zarar verecek duruma ulaştığından ve gerek güvenlik personelimizin gerekse tercüman arkadaşlarımızın sakinleştirme çabaları sonuç vermediğinden emniyet güçleri olaya müdahale etmek zorunda kalmıştır.
Emniyette ifadesinin alınmasından sonra serbest kalan Ahmet Ç., 22 Ağustos günü tekrar Bakanlığa gelmiştir. Kendisiyle yapılan görüşme sonrasında talebi doğrultusunda, daha önce de yapıldığı üzere ekonomik destek sağlanarak ikametinin bulunduğu şehre gitmesi noktasında yardımcı olunmuştur.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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