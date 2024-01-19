Bakanlık açıklama yaptı: Muş'ta 2 çocuğun ölümü hakkında inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 yaşındaki 2 çocuğunun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığını, adli soruşturmanın da devam ettiğini duyurdu.

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Bakanlık açıklama yaptı: Muş'ta 2 çocuğun ölümü hakkında inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muş'ta 2 kız çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sosyal inceleme ivedilikle başlatılmıştır" denildi.

Adli soruşturmanın da sürdüğü aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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