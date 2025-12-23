Bakanlık Açıkladı: Karadağ, Türk Vatandaşlarına Vizeyi Kaldırıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadağ yönetimi, Kasım ayında yaşanan gelişmeler sonrasında Türkiye’ye uyguladığı vizesiz seyahat kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Alınan kararın bu hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine yeniden izin verecek. Geçici olarak durdurulan uygulamanın, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yeniden başlayacağı belirtildi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKMIŞTI

Kasım ayı sonunda Karadağ’da bir Karadağ vatandaşının bıçaklandığı, olayda birkaç Türk vatandaşının yer aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu süreçte Karadağ basınında, “Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu” yönünde haberler yer almış, ardından Başbakan Milojko Spajic vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Ancak yürütülen adli süreçte iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkentte yaşanan olayla ilgili olarak “Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları” kapsamında gözaltına alınan iki kişinin suçla bağlantısının bulunmadığını açıklayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Gelişmelerin ardından Karadağ yönetiminin aldığı yeni kararla, iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulaması yeniden hayata geçirilecek.

Kaynak: DHA