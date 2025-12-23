Bakanlık Açıkladı: Karadağ, Türk Vatandaşlarına Vizeyi Kaldırıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Karadağ'ın Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceğini duyurdu. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Bakanlık Açıkladı: Karadağ, Türk Vatandaşlarına Vizeyi Kaldırıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadağ yönetimi, Kasım ayında yaşanan gelişmeler sonrasında Türkiye’ye uyguladığı vizesiz seyahat kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Alınan kararın bu hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine yeniden izin verecek. Geçici olarak durdurulan uygulamanın, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yeniden başlayacağı belirtildi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKMIŞTI

Kasım ayı sonunda Karadağ’da bir Karadağ vatandaşının bıçaklandığı, olayda birkaç Türk vatandaşının yer aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu süreçte Karadağ basınında, “Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu” yönünde haberler yer almış, ardından Başbakan Milojko Spajic vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Ancak yürütülen adli süreçte iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkentte yaşanan olayla ilgili olarak “Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları” kapsamında gözaltına alınan iki kişinin suçla bağlantısının bulunmadığını açıklayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Gelişmelerin ardından Karadağ yönetiminin aldığı yeni kararla, iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulaması yeniden hayata geçirilecek.

Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı GeldiKaradağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı GeldiGüncel
Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk AçıklamaKaradağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk AçıklamaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Karadağ Schengen vizesi
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
AİHM'den Osman Kavala Açıklaması: Duruşma Tarihi Belirlendi AİHM'den Osman Kavala Açıklaması
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Sadettin Saran'ın Villasının Bekçisi Hakkında Karar Sadettin Saran'ın Villasının Bekçisi Serbest
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Defne Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması: 'Sadece Bir Partiye Katıldım' Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması
Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı, Tek İsteğini Açıkladı! Özgür Özel Detayı Dikkat Çekti Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı, Tek İsteğini Açıkladı! Özgür Özel Detayı Dikkat Çekti
12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak 12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak