Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk Açıklama

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu. Yalnızca turistik ziyaretleri değil, yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen Türk vatandaşlarını da etkileyecek olan kararın Türkiye'de gündem olması sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."

KARADAĞ’DA NELER OLUYOR?

Yerel basında çıkan haberlere göre olaylar, Podgorica’da 25 yaşındaki M.J. adlı bir Karadağ vatandaşının ülkede yaşayan iki Türk tarafından bıçaklanmasıyla başladı.

Saldırının ardından başkentin Zabjelo Mahallesi protestoların odağı haline geldi. Sosyal medya üzerinden hızla örgütlenen gruplar, Türkiye karşıtı videolar paylaşmaya başladı. Daha sonra kalabalık gruplar, Türklere ait iş yerlerinin önünde toplanarak "Türklere ölüm" sloganları eşliğinde gösteriler düzenledi.

Polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek saldırıyla bağlantılı kişilerin de aralarında bulunduğu 40’tan fazla Türk vatandaşını gözaltına aldı. Yetkililer, bu kişilerin sınır dışı edileceğini duyurdu.

Ayrıca yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, "operasyonun devam edeceği ve polisin ülkedeki Türklere karşı denetim yapacağı, kanuna aykırılık durumunda yaptırım uygulanacağı" belirtildi.

90 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ

Türkiye ile Karadağ arasında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması kapsamında, "Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir" hükmü yer alıyordu.

Bunun yanı sıra, Karadağ’a kara yoluyla seyahat eden Türk vatandaşlarının, geçerliliği en az 6 ay olan umuma mahsus pasaportlarıyla 180 gün içinde 90 güne kadar turistik veya transit geçiş amacıyla ülkeye girebildiği belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi