Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 zanlı "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan iki zanlının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 zanlı "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle "yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini adalete teslim edeceklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Mahzen-23' operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi." ifadesini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya'nın paylaşımında, yakalama anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA

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