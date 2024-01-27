Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 gözaltı

Bakan Yerlikaya 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Batman ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Antalya'da kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 63 milyon lira, banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin liranın başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi."

Yerlikaya, "Sanal ortamda halkımızı dolandırmaya çalışanlar Sibergöz üzerinizde. Jandarmamız, polisimiz ensenizde, sizlere göz açtırmayacağız. Milletimizin duası sizinle siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

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Ali Yerlikaya İstanbul dolandırıcılık
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