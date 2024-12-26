Bakan Uraloğlu Açıkladı: Roblox ve Discord Erişime Açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların sosyal medyaya erişimiyle ilgili yasal düzenlemedeki aşamaları açıklayan Bakan Uraloğlu, "orada Aile ve sosyal politikalar bakanlığımız, Adalet bakanlığımız ve içişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Meclisimiz ve komisyon ile de ortak çalışıyoruz. bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bununla ilgili bir düzenleme yapmış oluruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, tv100 yayınında Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

'ROBLOX VE DISCORD İLE İLETİŞİMDEYİZ'

Bakan Uraloğlu, 'Roblox ve Discord'a erişim engeli kalkıyor mu' sorusuna, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" yanıtını verdi.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ VE OTOYOLLARA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Uraloğlu, köprü geçişleri ve otoyollara zam gelecek mi sorusunu, "Bizim orada belli işletme maliyetlerimiz var. Bu işletme maliyetlerini Türkiye’deki ekonomik şartların, geliştiği, değiştiği duruma göre biz de zaman zaman gözden geçiriyoruz" diye cevapladı.

Kaynak: tv100