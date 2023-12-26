Bakan Tunç 'Anayasa hükümlerinin uygulanması lazım' dedi... TİP PM üyesi Özgür Urfa: Tahliye kararı ister beğenilmesin ister hoşlarına gitmesin hiçbir önemi yok

GERÇEK GÜNDEM - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün Ankara’da basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtta Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin konuştu.

Gezi davasından tutuklu bulunan Can Atalay, seçildiği günden bu yana hukuksuzca Silivri’de tutulmaya devam edilirken, AYM, Atalay’ın bireysel başvurularına ilişkin iki kez hak ihlali kararı verdi.

BAKAN TUNÇ: AYM'NİN DE YARGITAY'IN DA UYGULAMAK ZORUNDA OLDUĞU BİR ANAYASA VAR

Konuya ilişkin konuşan Tunç, "AYM'nin kararlarıyla ilgili bazı tartışmalar oluştu. Anayasa maddeleri değişmediği sürece bu hükümlerin uygulanması lazım. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da Anayasa'ya bağlı olacak. AYM'nin de Yargıtay'ın da uygulamak zorunda olduğu bir anayasa var” ifadelerini kullandı.

AVUKAT URFA: HAKİMLERİN YAPMASI GEREKEN TEK ŞEY KARARIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEKTİR

Tunç’un, “Anayasa maddeleri değişmediği sürece bu hükümlerin uygulanması lazım. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da Anayasa'ya bağlı olacak” sözleri dikkat çekerken, TİP Parti Meclisi üyesi ve avukat Özgür Urfa Gerçek Gündem’e konuştu.

Urfa, “Anayasa Mahkemesinin her iki ihlal kararı da net ve tartışmasızdır. 226 gündür sürdürülen esaretin hiçbir izahı kalmamış durumda” ifadelerini kullanırken, beş gündür yerel mahkemenin AYM’nin gerekçeli kararını beklemesi sebebiyle Atalay’ın hapis tutulmaya devam edildiğine dikkat çekti.

Urfa sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Anayasanın 153. Maddesi yoruma kapalıdır. AYM kararı uygulanmak zorundadır, tahliye kararı ister beğenilmesin ister hoşlarına gitmesin hiçbir önemi yok. Hakimlerin yapması gereken tek şey kararın gereğini yerine getirmektir bunun dışındaki her şey suç teşkil edecektir. Tahliye kararı derhal uygulanmalı ve Can Atalay serbest bırakılmalıdır.”

NE OLMUŞTU?

TİP milletvekili Can Atalay, seçilmesinin ardından serbest bırakılmamış ve AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM Atalay’ın başvurusuna ilişkin hak ihlali kararı verirken, kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyası uzun bir süre beklettikten sonra, Yargıtay 3. Daireye sevk etti. Yargıtay 3. Daire ise AYM’nin kararını ‘uygulamama’ kararı verdi. Yargıtay ayrıca ‘hak ihlali’ kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Bu noktadan sonra ‘yargı darbesi’ tartışmaları kamuoyunda yüksek sesle dillendirilmeye başladı. Erdoğan ve Bahçeli de o dönemki açıklamalarıyla Yargıtay’a sahip çıktı.

Atalay, bu kararın uygulanmasının ardından bir bireysel başvuruda daha bulundu. BU başvuruyu da görüşen AYM bir kez daha hak ihlali kararı verdi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi ise, kısa karara rağmen Atalay’ın tahliyesini bekletirken, gerekçeli kararın henüz gelmediği bahanesini sundu.

Kaynak: Gerçek Gündem