Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde genel başkan değişti: Turgay Olcayto gitti, Vahap Munyar geldi
Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin mevcut genel başkanı Turgay Olcayto'nun istifa etmesiyle yeni başkan Vahap Munyar oldu.
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Gerçek Gündem-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde(TGC) görev değişimi yaşandı.
TGC Genel Başkanı Turgay Olcayto görevinden istifa etti
Yeni başkan ise Vahap Munyar oldu.
Başkan vekili Doğan Şentürk, Başkan yardımcısı ise İhsan Yılmaz seçildi.
Sibel Güneş'in genel sekreterliğinin devam edeceği de bildirildi.
Eski genel başkan Turgay Olcayto, 15 Ocak’ta Antalya’ya yerleşeceğini açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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