Bakan Tekin İddialara Son Noktayı Koydu: Okullar O Tarihte Açılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “okulların ne zaman açılacağı ile ilgili” konuştu. CNN Türk’ün sorularını yanıtlayan Tekin, "9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim öğretim sürecine sorunsuz bir şekilde başlayacağımızı paylaşabilirim. MEB olarak kurumsal bir yapı söz konusu. 9 Eylül tarihi itibarıyla okullarımız açılacak, erteleneceğine dair bir gündem ne Bakanlıkta bizim gündemimizde var ne de eğitim öğretim fertlerinin arasında bir gündem yok" diyerek, eğitim-öğretim dönem başlangıcının erteleneceği yönündeki iddialara son noktayı koydu.

Tekin ayrıca, "Geçtiğimiz haftalarda eğitim öğretim süreçlerine hazırlık anlamında dikkat edilmesi gereken şeylerle ilgili illerimize 2 ayrı genelge gönderdik. Bunlardan bir tanesi genel eğitim öğretim süreçleriyle ilgiliydi. Bir tanesi de yeni dönemde başlayacağımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hazırlanmasıyla ilgiliydi. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün burada 11 ilin il milli eğitim müdürlerini davet ettik. Onlarla süreçleri değerlendirdik. Sabah saatlerinde başladığımız toplantımız biraz önce bitti. Öğretim yılı Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde bir sıkıntı olmaksızın başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakanın açıklamaları şöyle:

“2024-2025 eğitim öğretim yılın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Biz Bakanlık olarak süreçteki hazırlıklarımızı okullar tatil olur olmaz başladık, yoğun biçimde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda eğitim öğretim süreçlerine hazırlık anlamında dikkat edilmesi gereken şeylerle ilgili illerimize 2 ayrı genelge gönderdik. Bunlardan bir tanesi genel eğitim öğretim süreçleriyle ilgiliydi. Bir tanesi de yeni dönemde başlayacağımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hazırlanmasıyla ilgiliydi. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün burada 11 ilin il milli eğitim müdürlerini davet ettik. Onlarla süreçleri değerlendirdik. Sabah saatlerinde başladığımız toplantımız biraz önce bitti. Öğretim yılı Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde bir sıkıntı olmaksızın başlayacak.

'MEB OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMA ÇABASINDAYIZ'

6 Şubat depremlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Bütün Bakanlıklar, kamu kurumları seferberlik hali ilan etti. 11 ilimizde her şeyin 6 Şubat öncesi duruma getirilmesi için seferberlik kapsamında biz de MEB olarak üzerimize düşeni yapma çabasındayız. Bizimle ilgili bizim bu süreçte 6 Şubat günü bölgede kullanılamaz hale gelen okullarımız var. Onlarla ilgili süreçleri tamamlamak önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi oldu. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu: 11 ilin tamamında, 6 Şubat’tan önceki derslik ve okul sayılarının üzerine çıkacağız. Biz de kendi çapımızda bunu her il yüzde 10 daha fazla derslik sayısına ulaşalım diye bir projeksiyon çizdik. Bazı illerimizde yüzde 15-17 derslik sayısını artırdığımız illerimiz var. 11 ilin tamamında yüzde 10 bareminin üzerindeyiz. Türkiye çapında yıkılacak düzeyde hasar gören, yıkılan toplam okul sayımız 1295 okulumuz, 9935 dersliğimiz mevcuttu.

'9 EYLÜL İTİBARIYLA AÇILACAK'

Biz süreç içerisinde bir seferberlik bilinci ile başladık. Toplam ihalesi yapılmış inşaatı devam eden 19 bin 784 derslik yeniden inşa edilmiş olacak. Konteynerde eğitim görecek öğrenci kalmıyor artık. Bazı öğretmen arkadaşlarımızla ilgili konteynerde konaklamaya devam edecekler. Toplamda 4536 dersliğimiz de yıkılmadı ancak güçlendirme ihtiyacı ortaya çıktı. Bunların da 2324 dersliğimizin güçlendirmesini tamamladık. Geriye kalanların da ihale süreci tamamlanmış inşaatları devam ediyor. 9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim öğretim sürecine sorunsuz bir şekilde başlayacağımızı paylaşabilirim. MEB olarak kurumsal bir yapı söz konusu. 9 Eylül tarihi itibarıyla okullarımız açılacak, erteleneceğine dair bir gündem ne Bakanlıkta bizim gündemimizde var ne de eğitim öğretim fertlerinin arasında bir gündem yok. Hayır, ara tatillerin kalkmasıyla ilgili bir gündemimiz olmadığını söylemiştik. Şu an kaldırılmasıyla ilgili olarak bize ulaşmış bir konu yok.

Kaynak: Gerçek Gündem