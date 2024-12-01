Bakan Şimşek: Deprem İçin 2,6 Trilyon Lira Harcadık

Hazine ve Maliye Bakanlı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2,6 trilyon lira harcama yapıldığını açıkladı.

Bakan Şimşek: Deprem İçin 2,6 Trilyon Lira Harcadık

Hazine ve Maliye Bakanlı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, "Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz" dedi.

Şimşek ayrıca, "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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