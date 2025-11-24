Bakan Murat Kurum: '21 Yıllık İklim Mücadelesi COP31 Ev Sahipliğiyle Taçlandı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımların en önemli dönüm noktasının COP31’e ev sahipliği olduğunu söyledi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 yılda hayata geçirilen çevre ve iklim politikalarının “devrim niteliğinde” olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, Türkiye’nin gelecek yıl ev sahipliğini ve başkanlığını üstleneceği COP31 Taraflar Konferansına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"21 yılda hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki kararlar sonrasında, iklim değişikliği ile mücadelemiz COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı. O tarihi adımlarla Türkiye, dünyadaki çevre politikalarını belirleyen en büyük platformlardan birinin direksiyonuna geçmiş; iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca takip eden değil; yol gösteren küresel bir aktör haline gelmiştir"

TÜRKİYE'NİN İKLİM MÜCADELESİNDE 21 YILLIK YOL HARİTASI

Türkiye'nin iklim politikalarındaki yolculuğu, 2004’te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla başladı. Bu süreç 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile hız kazandı.

Özellikle son iki yılda COP31 ev sahipliği için yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Brezilya’da 5 gün süren müzakerelerin ardından Türkiye, organizasyonu üstlenme hakkını elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE, KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARINDA SÖZ SAHİBİ OLACAK

COP31 ile birlikte Türkiye, hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de uluslararası çevre politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak. Bakan Kurum’un paylaştığı bilgilere göre Türkiye, konferans sürecinde sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, iklim uyumu ve çevre koruma başlıklarında dünyanın en büyük platformlarından birinin lideri konumuna geçecek.

Kaynak: İHA